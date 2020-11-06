+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Нарышкин рассказал Киселеву о "братской" помощи Лукашенко

Российская разведка передает беларусским властям "планы Запада по дестабилизации обстановки", а также делится оценкой ситуации в стране.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью главному пропагандисту Кремля Дмитрию Киселеву.

«Мы даем взгляд из так называемого западного угла — как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Беларуси, и свои оценки предоставляем, в том числе, своим белорусским коллегам», — сказал он.

По мнению Нарышкина, особых инноваций в Беларуси замечено не было.

«Технологии цветных революций известны давно и применялись за последние два-три десятка лет во многих и многих странах мира», — добавил он.

Глава СВР отметил, что Запад пытается проецировать ситуацию в Беларуси на Россию. Вместе с тем, несмотря на отсутствие инноваций, он с настороженностью относится к происходящим событиям.

«Ничего хорошего, конечно, в этом нет. Мы, безусловно, с беспокойством относимся к тем событиям, которые происходят в Беларуси, мы стараемся подсказать нашим коллегам, как я уже говорил, то, что думают, что делают западные оппоненты, и рассчитываем, что этот опыт будет полезен», — добавил Нарышкин
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]