Байден побеждает в Джорджии. Это может обеспечить ему президентство

Кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней.





Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.





По его сведениям, Байден обходит своего соперника республиканца Дональда Трампа на 917 голосов.





Таким образом, в случае победы в Джорджии Байден наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков.











