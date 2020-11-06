Байден побеждает в Джорджии. Это может обеспечить ему президентство
По данным Fox News, кандидат от демократов в Джорджии обходит действующего президента США на 917 голосов.
Кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней.
Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.
По его сведениям, Байден обходит своего соперника республиканца Дональда Трампа на 917 голосов.
Таким образом, в случае победы в Джорджии Байден наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков.
Источник: tass.ru
12:51 06/11/2020
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