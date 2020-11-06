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Президент США стал известен за два дня до инаугурации: в США нынешние выборы сравнивают с выборами 1876 года

В США нынешние президентские выборы напоминают историкам о выборах 1876 года. Их судьба решилась всего за два дня до инаугурации.


Демократ Сэмюэл Тилден опередил республиканца Ратерфорда Хейз по общему количеству голосов. Тилден набрал 184 голоса в коллегии выборщиков, а Хейз – 165. Еще 20 голосов в южных штатах стороны оспаривали.

В результате споров голоса были присуждены Хейзу и он победил с перевесом в один голос.

Считается, что Хейз получил голоса южных штатов в обмен на согласие вывести федеральные войска с Юга и не вмешиваться в его дела. А также взять в свое правительство демократа.
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