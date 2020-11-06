+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Следователи не отпустили Колесникову под залог из СИЗО в Жодино

Следствие не удовлетворило ходатайство адвокатов о том, чтобы изменить меру пресечения члену Координационного совета Марии Колесниковой, которая проходит по делу о призывах к захвату власти, сообщила Sputnik защитник оппозиционного политика Людмила Казак.


Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико и перешедшая позже в объединенный штаб Светланы Тихановской, была задержана 7 сентября. В настоящее время она находится в следственной тюрьме в Жодино.

"Следствие не удовлетворило ходатайство зашиты отпустить Марию Колесникову под залог", - сообщила адвокат.

По ее словам, защитой было подано же почти 20 различных жалоб и ходатайств за эти два месяца и ни одно из них не было удовлетворено.

Адвокат также сообщила, что сегодня истекает два месяца нахождения Колесниковой под стражей и следствие должно принять решение о продлении сроков расследования дела и о мере пресечения. Казак отметила, что она рассчитывает после обеда сегодня получить от следствия информацию о продлении или непродлении сроков расследования уголовного дела.

Кроме этого, как сообщила защитник, нет ясности по поводу карантина в камере, где содержится Колесникова.

"Камера на карантине уже две недели. Я сегодня звонила начальнику тюремной больницы, но нет никакой конкретной информации по нашему вопросу", - сказала адвокат.

Она напомнила, что карантин был введен в связи с тем, что одна из сокамерниц Колесниковой - контакт первого уровня по коронавирусу.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]