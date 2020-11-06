Следователи не отпустили Колесникову под залог из СИЗО в Жодино





Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико и перешедшая позже в объединенный штаб Светланы Тихановской, была задержана 7 сентября. В настоящее время она находится в следственной тюрьме в Жодино.





"Следствие не удовлетворило ходатайство зашиты отпустить Марию Колесникову под залог", - сообщила адвокат.





По ее словам, защитой было подано же почти 20 различных жалоб и ходатайств за эти два месяца и ни одно из них не было удовлетворено.





Адвокат также сообщила, что сегодня истекает два месяца нахождения Колесниковой под стражей и следствие должно принять решение о продлении сроков расследования дела и о мере пресечения. Казак отметила, что она рассчитывает после обеда сегодня получить от следствия информацию о продлении или непродлении сроков расследования уголовного дела.





Кроме этого, как сообщила защитник, нет ясности по поводу карантина в камере, где содержится Колесникова.





"Камера на карантине уже две недели. Я сегодня звонила начальнику тюремной больницы, но нет никакой конкретной информации по нашему вопросу", - сказала адвокат.





Она напомнила, что карантин был введен в связи с тем, что одна из сокамерниц Колесниковой - контакт первого уровня по коронавирусу.



