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Латушко - о перспективе создания международного трибунала по Беларуси: Это реально

Лидер Народного антикризисного управления Павел Латушко прокомментировал доклад ОБСЕ, в котором упоминаются неопровержимые доказательства фальсификаций на президентских выборах в Беларуси, рекомендуется отменить их результаты и назначить новые.

Латушко - о перспективе создания международного трибунала по Беларуси: Это реально
"В ОБСЕ рекомендовали учредить независимый международный орган по расследованию уголовных преступлений в отношении граждан Беларуси с участием экспертов-криминалистов, — пишет в Telegram Латушко. — Фактически, можно говорить о перспективе создания международного трибунала по преступлениям, происходящим в Беларуси".

Оппозиционный политик считает, что докладчиком ОБСЕ "даётся прямая рекомендация о возбуждении уголовных дел против всех сотрудников силовых структур, совершивших преступления [в Беларуси], в европейских государствах и других юрисдикциях". 

Он напоминает, что о поддержке этого подхода заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Доклад закрепил непризнание Лукашенко главой государства", — подчеркнул Павел Латушко.
Источник: euroradio.fm
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