Символ насилия: беларусы рвут и жгут красно-зеленые флаги

Зато сразу два уголовных дела за "оскорбление государственного флага" начали рассматривать в Бресте пятого ноября. На очереди - суды в Гомеле, передает spring96.org





В суде Ленинского района Бреста 5 ноября началось рассмотрение уголовного дела заведенного на жителя Кобрина 17-ти летнего Артема Зеленкова. Дело рассматривает судья Дмитрий Шурин.









Юноша обвиняется в том, что опорочил государственный символ – флаг. Такое "преступление" подпадает под действие статьи 370 Уголовного кодекса.





Как установлено следствием, 27 сентября у фонтана на ул. Советской в Бресте парень, похожий на Зеленкова, сначала пытался поджечь государственный флаг, а когда это не получилось, то он начал рвать его на куски.





Со стороны обвинения присутствовал единственный свидетель, оперуполномоченный отдела уголовного розыска, Позняк Александр Сергеевич.





Он доставлял Артема на допрос к следователю, но на месте событий 23 сентября не присутствовал, а видео с обвиняемым "нашел в интернете", на основании которого и составил рапорт.





На вопрос судьи, кто установил личность обвиняемого, сотрудник ответил: "Честно, не помню". В качестве законного представителя выступала мама Артема.





Также в судебных разбирательствах участвовала социальный педагог, которая присутствовала на допросах обвиняемого, но лично с ним не знакома.





Артем вину признал полностью. По словам защитника, сотрудничал со следствием (помог установить личность и адрес знакомого, который принес флаг и снимал процесс на видео). В содеянном раскаялся.





На вопрос, чем он может подтвердить свои раскаяния, Артем Зеленков ответил: "Я гражданин Республики Беларусь и должен иметь уважение к своей стране и национальным символам. Я еще буду давать присягу под этим флагом".









Защитник спросил у свидетеля обвинения, были ли во время того, что происходило, рядом сотрудники органов и почему они не препятствовали сожжению флага. Свидетель утверждал (хотя там не находился), что все происходило очень быстро и сотрудники могли не заметить этого происшествия.





На вопрос судьи, почему он решил поджечь флаг, Зеленков ответил, что сделал это под давлением протестной толпы.





Судья также спросил, знает ли обвиняемый, в связи с чем происходят протесты в стране. Зеленков ответил: "против действующей власти". Тогда судья поинтересовался, зачем же все-таки знакомый Зеленкова взял с собой государственный флаг, который «в протестах не используется».





Ответа не последовало.





После изучения материалов обвинения судья Шурин принял решение о направлении Артема Зеленкова на судебно-психиатрическую экспертизу. О дате следующего судебного заседания пока ничего неизвестно.





"Демонстрация пренебрежительного, кощунственного отношения к государственному флагу"

Одновременно в Бресте в этом же Ленинском суде сегодня рассматривалось еще одно дело по статье 370 УК. Дело вел судья Грушко А. В.





Илья Смольский с родителями Фото: ПЦ "Вясна".





Следствием было установлено, что 16 сентября около часа ночи кто-то подошел к зданию хореографической школы в Бресте и, подпрыгнув, дернул государственный флаг, при этом рукоятка сломалась и флаг упал на землю. Затем человек пошел дальше.





Обвинение считает, что это был Смольский Илья Андреевич. Его действия квалифицируются как "оскорбление над государственным символом".





Прокурор Тиханович на суде утверждала, что Смольский, будучи в подпитии, грубо сорвал флаг, делал это для демонстрации кощунственного отношения к государственному флагу.





Обвиняемый Смольский сделал заявление, что вину признает полностью. Однако до этого на вопросы о причинах своего поступка говорил, что сделал это "по глупости" и что "не хотел показать кощунственного отношения к флагу".





Прокурор запросила 1 год ограничения свободы с направлением в учреждения закрытого типа - максимальное наказание по этой статье. Именно такой приговор и вынес 6 ноября утром судья Грушко





Кто следующий?

Кстати, сразу два уголовных дела за оскорбление государственных символов возбуждены в Гомеле.





Так, 16 августа неизвестные на площади Ленина спустили с флагштока государственный флаг Республики Беларусь, обмотали вокруг шеста, а через некоторое время скрутили его и поместили возле ограды Гомельского дворцово-паркового ансамбля. На его место подняли бело-красно-белый флаг.





Сейчас Следственный комитет изучает видеозаписи, изъятые с камер уличного видеонаблюдения, и допрашивает свидетелей, чтобы выяснить людей, которые это сделали.





Еще один житель областного центра Георгий Василенко 16 августа спустил с флагштока госфлаг и поднял, как пишет следователь, «символ, не являющийся атрибутом власти». 46-летний предприниматель сорванный флаг выбросил в урну на соседней улице Крестьянской. Буквально через день следователи установили его личность.





Слушания начнутся 17 ноября в 10.00 в суде Центрального района Гомеля.





Между тем, правозащитное сообщество считает, что статья 370 Уголовного кодекса должна быть декриминализована.



