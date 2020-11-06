Наблюдатели ОБСЕ о выборах в США: проблемы есть, но не с голосованием

Наблюдатели ОБСЕ следили за выборами и вот что они думают: проблемы налицо, но не с голосованием и подсчетом голосов, а с попытками подорвать доверие к результатам.