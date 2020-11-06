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Госдума: Россия проигнорирует рекомендации ОБСЕ по Беларуси

Рекомендации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не признавать результаты выборов в Беларуси не будут приняты в РФ.

"Мы не будем прислушиваться к рекомендациям ОБСЕ. Мы уже поздравили президента Беларуси с избранием", - заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников "Интерфаксу" в четверг.

Он напомнил, что со времени проведения выборов прошло уже почти три месяца. "Проснулись. Уже очень много времени прошло после выборов. Мы что хотим, то и признаем", - сказал Калашников.

ОБСЕ рекомендовала не признавать результаты президентских выборов в Беларуси.

"В отчете ОБСЕ также содержатся рекомендации международному сообществу, в том числе непризнание результатов выборов, просьба о проведении новых выборов, предоставление убежища в случаях преследований и углубленное расследование нарушений прав человека. Великобритания поддерживает эти рекомендации", - отмечается в заявлении.

Ранее в четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек в постоянном совете ОБСЕ представил доклад о нарушениях прав человека в Беларуси.

5 ноября 2020 года истекли полномочия Лукашенко по предыдущему президентскому мандату. И хотя 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко, большинство стран мира не признают его легитимным президентом Беларуси, а в соседней Украине заявили, что с 5 ноября будут называть его лишь по имени без указания должности. 

В то же время Россия признала озвученные Ермошиной результаты, а Путин поздравил Лукашенко с "победой".
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