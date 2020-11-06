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Без срока давности: президент Косово взят под стражу в Гааге

Президент Косово Хашим Тачи задержан и взят под стражу в Гааге — ему инкриминируют военные преступления и преступления против человечности.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово.

Помимо Тачи, в следственный изолятор отправили бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели, одного из полевых командиров Освободительной армии Косово Реджепа Селими и экс-главу парламента Якупа Красничи.

Международный уголовный суд в Гааге предъявил Тачи и девяти другим бывшим косовским военным обвинения в военных преступлениях во время войны Косово с Сербией в 1998—1999 годах.

Тачи, один из основателей Освободительной армии Косово, и девять других бывших командиров, которые вели партизанскую войну против сербских сил, обвиняются в убийствах, похищениях, преследованиях и пытках. 

Суд обвиняет их в убийстве почти 100 человек, в том числе сербов, косовских албанцев, представителей других этнических групп, а также политических оппонентов. 5 ноября прокуратура подтвердила обвинения.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. 

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали 110 стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Хашим Тачи стал пятым президентом Косово в апреле 2016 года. В 2000-м он стал председателем Демократической партии Косово (бывшего политического крыла ОАК). С 2008-го по 2014-й он был премьер-министром самопровозглашенной республики, с декабря 2014-го по апрель 2016-го — первым зампредседателя правительства и министром иностранных дел.
Источник: nv.ua
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