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Павел Усов: Человек должен начать бояться днем и ночью, быть благодарен судьбе за то, что прожил здоровым и на свободе новый день

Почему беспредел стал возможен? Почему на него никак не реагирует правоохранительная система? И даже, наоборот, поощряет? Это политика.


Такая практика ставит целью ломку общества и максимальное унижение гражданина и человека, доведение его до отчаяния, посредством психического и физического насилия лишение воли к сопротивлению. Другими словами человек должен начать бояться днем и ночью, быть благодарен судьбе за то, что прожил здоровым и на свободе новый день", -- считает политолог Павел Усов. 

Таким образом, власть сознательно действует так, чтобы белорусы боялись жить в свей стране. Страх - единственное оружие, которое у них осталось.

Напомним, что это мнение разделяет и задержанный анархист Игорь Олиневич. Он считает, что власти сознательно хватали, избивали, садили и судили случайных людей, невиновных, чтобы расширить территорию ужаса в белорусском обществе. 
"Белорусский партизан"
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