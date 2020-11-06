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Канцлер Австрии рассказал Путину о переговорах с Тихановской

Канцлер Австрии провел вчера встречу со Светланой Тихановской, а затем Себастьян Курц позвонил Путину.


«По инициативе австрийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом Курцем», - сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Себастиан Курц выразил признательность за поддержку и соболезнования народу Австрии в связи с жестоким террористическим актом в Вене 2 ноября.

«С обеих сторон подчёркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях», - отмечается в сообщении.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая тематику противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе с использованием вакцин. Федеральный канцлер отметил важность дальнейшего развития сотрудничества России с европейскими странами в энергетической сфере», - проинформировали в Кремле.

«Подтверждена заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объёме по мере нормализации эпидемической ситуации», - подчеркивается в сообщении.

Естественно, никаких намеков на Тихановскую в сообщении Кремля нет и быть не может на данный момент, но тема на 100% обсуждалась, причем во всех деталях и подробностях. Но разве можно назвать совпадением тот факт, что Курцу после встречи с Тихановской срочно понадобилось звонить Путину?
АФН
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