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«Сохраняйте спокойствие» - Байден заявил о своей неизбежной победе

Джо Байден заявил, что не сомневается в своей победе на выборах, и призвал американцев воздержаться от протестов, пока не будут подсчитаны все голоса. Об этом Байден заявил во время выступления в городе Уилмингтоне, штат Делавэр.


"Мы не сомневаемся, что когда подсчет будет завершен, сенатор Харрис и я будем объявлены победителями", - отметил Байден.

Кандидат от демократов подчеркнул, что уверен в успехе своей кампании, хотя в ключевых штатах еще продолжается подсчет голосов.

"Сохраняйте спокойствие. Подсчет вскоре завершится, и мы будем знать все очень скоро", - добавил Байден.

В свою очередь, о победе заявил и Дональд Трамп. Выступление было коротким. Некоторые СМИ прервали его трансляцию, посчитав, что действующий президент лжет. Как отмечают эксперты, Трамп выглядел растерянным и, судя по всему, уже понимает, что проиграл. 

Победитель президентских выборов в США все еще не определен. Но по-прежнему лидирует Джо Байден. Обработка бюллетеней продолжается в шести шттх.
"Белорусский партизан"
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