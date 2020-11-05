Сейчас в ФПБ состоит более 4 млн человек. Ежемесячно они отчисляют около 12 млн долларов из своей заработной платы государственным профсоюзам, которые должны защищать права трудящихся, оберегать их здоровье, служить гарантом безопасности и комфортных условий труда на предприятиях.





Но эти деньги идут на то, чтобы “кормить Орду”, оплачивать предвыборную программу Лукашенко и на другие нецелевые нужды.





“Пишите заявления на выход из государственных профсоюзов, вступайте в независимые профсоюзы. Вместе мы победим несправедливость”, – призвали члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.







