



Известный публицист — об удивительной методике, которую сейчас практикует белорусское руководство.





— Я считаю, что Александр Григорьевич, он сейчас, пусть и невольно, но делает большое политико-научное открытие. Он разрабатывает методику, — отмечает Александр Невзоров в интервью на Эхе Москвы . — Я обязан был, если бы умел писать, конечно, написать даже некий труд, как оставаться президентом, проиграв выборы. У него сейчас накоплен колоссальный, восхитительный опыт по этому вопросу.





И вот он на ощупь создал, скомпоновал удивительную методику. Причем эта методика может выручить любого, самого кровавого, самого тупого идиота и помочь ему удержаться у власти. И вот этот самоучитель, конечно, должен быть создан. И эпиграфом, я думаю, к этому труду мы могли бы рекомендовать Александру Григорьевичу фразу: «Чем преступнее власть, тем легче ее удержать».





И это не каламбур, это не парадокс. Это очень серьезный момент. Потому что президентская власть — это сильно не один человек. Это все равно некая коалиция, некая группа лиц, которую надо, конечно, готовить заранее, нужно готовить во время президентского срока.





Вот всех этих людей нужно обвязать воровством, коррупцией, подлостью и преступлениями так, чтобы они понимали, что трагедия, крушения режима будет их личной трагедией, их личным крахом, их посадкой, их разорением. Так, чтобы каждый из них дрался за свои яхты, за свои дворцы, за свои наворованные деньги.









Непреступников в правительстве и силовых структурах быть не должно. Потому что такая гадина, если он остался непреступником, он обязательно предаст. И, конечно, мало того, что это должен быть человек, повязанный воровством, он еще должен быть абсолютно бездарен, и он не должен быть специалистом. Потому что нормальный специалист знает, что у него в любом правительстве всегда будет место и ему найдется применение. А вот та бездарность, она понимает, что должность, которую она занимает в этот момент — это тот счастливейший лотерейный билет, который вытаскивается всего один раз в жизни.





И поэтому, конечно, они будут все умирать за своего господина. И достаточно, чтобы эти люди со времен легального срока сохранили просто физическую возможность управления войсками, пулеметчиками, ОМОНами, имели бы доступ к оружию. И тогда по фигу любые протесты, да пусть себе ходят, да пусть себе кричат всё, что хотят, не страшны никакие НEXTA, не страшны никакие марши. Все равно он собирается пересидеть и показывает, что, в принципе, это возможно.





Потому что ведь что такое государство с их точки зрения — с точки зрения лукашенковцев? Это некая колония чиновничьих микроорганизмов, и каждый из этих микроорганизмов является составной частью президента. Гибель основного организма обозначает и гибель каждой молекулы, каждой клеточки этого организма. Поэтому, конечно, они будут стоять до конца. Оружие у них, ОМОНы у них. Но что, грубо говоря, у нас, пока непонятно, кроме «Жыве Беларусь!» и нескольких миллионов потрясающих людей.





― А может в какой-то момент все-таки армия… Там же просто есть конкретные люди с этими автоматами, они не все наворовали. Они, конечно, повязаны ужасной своей работой, но в какой-то момент они могут сказать: «Слушайте, это просто уже невозможно. Сколько можно бить пенсионеров и детей?» Это поможет?





— То, что они подозрительно долго молчат, — я боюсь, что они уже этого и не скажут. Тем не менее, низкий поклон Беларуси и жыве Беларусь! За тот опыт, который они дали нам возможность приобрести на их примере. Это очень важно.