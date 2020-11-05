



Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте МИД, Великобритания с самого начала выражала обеспокоенность ходом проведения выборов и последовавшими за ними ужасающими репрессиями. В сентябре Великобритания ввела знаковые санкции в отношении Александра Лукашенко, его сына и старших должностных лиц белорусского правительства в рамках нового режима санкций Великобритании в области прав человека в ответ на пытки и жестокое обращение с сотнями мирных демонстрантов, находившихся под стражей.





— Мы настаивали на проведении этого независимого расследования, которое позволило раскрыть фальсификации в ходе президентских выборов и подлые действия режима Лукашенко по подавлению белорусского народа. Сейчас необходимо организовать новые, свободные и справедливые выборы и привлечь к ответственности тех, кто виновен в насилии в отношении демонстрантов, — заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.





В сентябре Великобритания вместе с 16 международными партнерами задействовала Московский механизм Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который инициировал расследование независимым докладчиком по правам человека фактов фальсификации выборов и грубого нарушения прав белорусского народа.





Независимое расследование ОБСЕ пришло к выводу, что имеются неопровержимые доказательства того, что:





— Выборы были сфальсифицированы.





— Белорусские власти массово и систематически нарушали права человека в ответ на мирные демонстрации и протесты.





— В стране царит атмосфера безнаказанности, а за пытки и бесчеловечное обращение со стороны силовых структур не был привлечен к ответственности ни один человек.





— Свобода средств массовой информации и безопасность журналистов подвергаются постоянным нападкам со стороны белорусского режима.





— Великобритания осуждает попытки белорусского режима помешать проведению независимого расследования, в том числе отказ сотрудничать с миссией по установлению фактов, а также отказ миссии во въезде в Беларусь. Мы настоятельно просим Беларусь отменить свое решение и конструктивно сотрудничать с ОБСЕ, — говорится в заявлении.





Вместе с международными партнерами Великобритания продолжит работу по защите демократии, свободы средств массовой информации и прав человека в Беларуси. Великобритания поддерживает рекомендации, содержащиеся в докладе ОБСЕ, и призывает правительство Беларуси провести новые президентские выборы, немедленно положить конец насилию, освободить всех несправедливо задержанных, расследовать заявления о применении пыток и принять меры для обеспечения гуманных условий содержания под стражей.

