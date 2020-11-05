Видеофакт. Как задерживали участников Марша людей с инвалидностью

Очевидцы прислали TUT.BY видео, как силовики задерживают людей уже после акции.

По данным правозащитного центра «Вясна», в 16.00 на Октябрьской площади были задержаны три девушки, которые сопровождали участников. По словам очевидцев, силовики посадили их в бус. Их имена выясняются.

Также по информации БАЖ, на Марше был задрежан Илья Добротвор, который работал там в качестве журналиста. Теперь его телефон недоступен.

А в цветочном магазине около ГУМа, где проходил Марш, задержана журналистка Анастасия Захаревич. Ранее она провела за решеткой сем дней. Причина нынешнего задержания неизвестна.

«Стаяла проста каля праспекту, АМАПаўцы кінуліся за ёй. Яна ў кветкавую краму. Там яе і затрымалі», — рассказал очевидец Радыё Свабода.