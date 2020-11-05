Тихановская и Латушко обратились к белорусским военным
Светлана Тихановская и Павел Латушко обратились к белорусским военным. Оппозиционные деятели призывают их не исполнять преступных приказов, а "сдержать клятву народу".
Что же там видит военный? / Из архива sb.by
"Не допустите репрессий, убийств и беззакония", — говорят Тихановская и Латушко. — Уход Лукашенко неизбежен, и вы можете его ускорить".
Оппозиционеры предупреждают военных, что их "хотят втянуть в войну против собственного народа". "Нельзя допустить, чтобы военных использовали в терроре..." — говорится в видеообращении.
"Честно выполняйте свой долг и присягу!" - такими словами заканчивается обращение.
19:57 05/11/2020
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