+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Тихановская и Латушко обратились к белорусским военным

Светлана Тихановская и Павел Латушко обратились к белорусским военным. Оппозиционные деятели призывают их не исполнять преступных приказов, а "сдержать клятву народу".

Что же там видит военный? / Из архива sb.by​

"Не допустите репрессий, убийств и беззакония", — говорят Тихановская и Латушко. — Уход Лукашенко неизбежен, и вы можете его ускорить".

Оппозиционеры предупреждают военных, что их "хотят втянуть в войну против собственного народа". "Нельзя допустить, чтобы военных использовали в терроре..." — говорится в видеообращении.

"Честно выполняйте свой долг и присягу!" - такими словами заканчивается обращение.
"Еврорадио"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]