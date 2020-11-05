В Минске задержали Нину Багинскую. В ее квартире - обыск
Сегодня вечером в Минске силовики задержали известную активистку Нину Багинскую.
В ее квартиру поднялось около десятка человек в черной одежде. Силовики заявили, что там должны провести следственный эксперимент и что дело связано с внучкой Багинской, которая живет с ней.
Один из милиционеров заявил, что Багинская ударила его табуреткой. По словам соседей, в квартире слышна ссора. Как стало известно «Свабоде», в ближайшее время туда приедет дочь активистки.
19:35 05/11/2020
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