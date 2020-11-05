В Беларуси уже 121 политзаключенного

Об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовано на сайте правозащитного центра «Весна».





«Мы оцениваем преследование Дмитрия Дубкова, Тимура Ризапура, Виктора Седова, Валерия Коленчица, Павла Непевного, Дмитрия Конопелько, Романа Кононовича, Евгения Пропольского, Романа Гвозделко, Юрия Кузмича, Ивана Богдевича, Марии Нестеровой, Игоря Преженникова, Дениса Гутина, Максима Бабича, Кирилла Павловца, Ольги Класковской, Дениса Демуха, Евгения Дмитриева, которые были обвинены по ст. 293 УК ("Массовые беспорядки") и по ст. 342 УК ("Групповые деяния, грубо нарушающие общественный порядок"), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными», - говорится в заявлении.





Также правозащитники требуют немедленно освободить всех политических заключенных, граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.





По данным белорусского бюро Радио Свободы, таким образом в Беларуси уже насчитывается 121 политзаключенный.





Как сообщал Укринформ, в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.





Евросоюз и Украина заявили, что не признают его легитимности.





13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предъявила ультиматум, заявив: если власти до 25 октября не выполнят ряд требований, «на улицу выйдет вся Беларусь». С 26 октября в стране началась новая волна масштабных протестов.