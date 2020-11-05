



Сейчас, по ее мнению, профессорско-преподавательский состав системы высшего образования нашей страны оказался перед непростым выбором: продолжать свою образовательную работу или поддержать протест студентов, рискуя потерять ее.





Многие преподаватели уже совершили храбрый поступок.





Преподаватель МГЛУ Наталья Дулина поддержала студентов и получила за это 14 суток ареста, в знак солидарности с ней об увольнении заявили профессор Елена Лукашанец и преподаватель Юлия Белобрудова. 79 преподавателей МГЛУ подписались под открытым письмом к ректору о восстановлении отчисленных студентов и уволенных коллег. Декан одного из факультетов БГУИР Марина Лукашевич отказалась подписывать приказ об отчислении студентов и написала заявление на увольнение. Такое же заявление написал проректор по учебной работе Валерий Прытков. Декан факультета международных бизнес-коммуникаций БГЭУ Михаил Мишкевич поддержал студентов и был уволен за это. Проректор по учебной работе БГАИ Елена Бохан отказалась подписывать приказ об отчислении троих студентов, преподаватели Академии искусств записали видеообращение с требованием восстановить всех уже отчисленных студентов.





Белорусские власти не готовы заботиться об академических свободах и качестве образования в нашей стране. В Беларуси до сих пор существует система принудительного распределения и призыва в армию. Режим поощряет службу в армии гораздо больше, чем получение высшего образования и построение карьеры в науке.





“Студентам очень важна именно ваша поддержка. Они, как и вы, хотят чувствовать безопасность в родных вузах. Они, как и вы, хотят строить карьеру и получать достойные зарплаты в своей стране. Они, как и вы, хотят чувствовать, что они дома. Помогите им в этом. Любой шаг вашей солидарности укрепляет их веру, а значит, укрепляет и силу мирного протеста”, – обратилась Светлана Тихановская к преподавателям.