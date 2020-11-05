– Не оставляйте людей один на один с потоком информационной неправды и заблуждений. Обеспечьте постоянную связь с населением через средства массовой информации по эпидемической ситуации в стране и принимаемым мерам. Отвечайте на вопросы, которые поднимают люди на местах, вплоть до прямых встреч с ними, – поручил Лукашенко.





И подчеркнул, что вынесенные на совещание темы о мерах противодействия распространению вирусных инфекций останутся в приоритете до тех пор, пока опасность не минует или, по крайней мере, не снизится до минимально приемлемого уровня.

– Убедительно вас прошу, без всяких инсинуаций, без паники. У нас нет повода для паники, абсолютно нет! Всем окажем необходимую помощь. Все, кого только можно спасти, возможными и невозможными методами будут спасены.





Лукашенко пообещал, что здравоохранение «и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме».





И заявил: принятое недавно на фоне эпидситуации в Беларуси и вокруг нее решение о закрытии для въезда границ страны является временным и не содержит политических причин.





Также Лукашенко поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. И перечислил, кто будет отвечать за каждый из регионов.



