Фотофакт. Совещание по коронавирусу у Лукашенко – все плотненько и без масок
При этом, судя по фото пресс-служб Лукашенко и Минздрава, на совещании чиновники не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим, пишет Салiдарнасць.
– Не оставляйте людей один на один с потоком информационной неправды и заблуждений. Обеспечьте постоянную связь с населением через средства массовой информации по эпидемической ситуации в стране и принимаемым мерам. Отвечайте на вопросы, которые поднимают люди на местах, вплоть до прямых встреч с ними, – поручил Лукашенко.
И подчеркнул, что вынесенные на совещание темы о мерах противодействия распространению вирусных инфекций останутся в приоритете до тех пор, пока опасность не минует или, по крайней мере, не снизится до минимально приемлемого уровня.
– Убедительно вас прошу, без всяких инсинуаций, без паники. У нас нет повода для паники, абсолютно нет! Всем окажем необходимую помощь. Все, кого только можно спасти, возможными и невозможными методами будут спасены.
Лукашенко пообещал, что здравоохранение «и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме».
И заявил: принятое недавно на фоне эпидситуации в Беларуси и вокруг нее решение о закрытии для въезда границ страны является временным и не содержит политических причин.
Также Лукашенко поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. И перечислил, кто будет отвечать за каждый из регионов.
Ирина Абельская на переднем плане в левом ряду
Отметим, в помощниках по Минской области, кроме прочих, была названа Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управделами президента. Отметим, больше десяти лет назад российские «Известия» назвали ее матерью Николая, младшего сына Лукашенко.
18:29 05/11/2020
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