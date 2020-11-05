



"Лукашенко сегодня заявил, сетуя на протесты: «И люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов».





На самом деле, похоже, он проговаривает собственную мечту. Да, вернуть бы время, когда обычные белорусы сидели как мышь под метлой, старая оппозиция ругалась по поводу праймериз, а иные мыслители из контрэлиты доказывали, что лучшая тактика — бойкот выборов.





Окей, если вождь хочет открутить ситуацию, то давайте вспомним: до минувшей избирательной кампании Тихановский, Бабарико, Статкевич, Северинец, Лосик и другие не сидели за решеткой. Может, для начала их выпустить?





На самом деле в понимании вождя вернуть Беларусь в состояние до выборов — это задушить протесты. Не случайно процитированное заявление он сделал, вручая генеральские погоны и нахваливая силовиков за то, что «наглядно показали, как нужно служить Отечеству, когда оно в опасности».





Да, насилием, вероятно, можно на время сбить волну уличной активности. Но проблема для Лукашенко в том, что уже не вернешь в состояние «до выборов» мозги массы белорусов. Уже не открутишь назад те вещи, после которых на маршах протеста появились лозунги «Трибунал!» и «Не забудем, не простим!»





За последние месяцы противники режима четко ощутили себя силой, большинством. Они поняли, что с этой властью у них, их детей и внуков не будет нормальной, достойной жизни.





Да, белорусы в массе своей не большие охотники переть на рожон, они осторожны, терпеливы, может быть и чересчур.





Но режим своим тупоумием, аморальностью, жестокостью, готовностью ломать хребты, растаптывать судьбы, чтобы сохранить власть кучки мрачных деятелей позавчерашнего дня, сильно постарался — и умудрился-таки вызвать из бутылки джинна гражданского сопротивления.





И попробуй теперь загони его обратно.



