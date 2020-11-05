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Сбой в системе? Суд в Бресте отменил постановление Столинского суда по ст. 23.34

24 сентября в Столине проходил суд надучастниками пикета, которые таким образом вечером 23 октября выразили своё отношение к состоявшейся в Минске тайной инаугурации Александра Лукашенко.

участники пикета после освобождения из ИВС в кругу друзей. Сергей Сахвон третий справа на снимке

После задержания они провели ночь в изоляторе временного содержания. А на следующий день их судили. Прямо в здании Столинского РОВД, рассказывает предисторию Медиа-Полесье

Административные дела рассматривала судья Жанна Стадник. Все участники пикета были признаны виновными по ст. 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и подвергнуты наказанию в виде штрафа: девушкам по 25 базовых величин, парням – по 30. Телефоны изъяты. В случае неуплаты штрафа они будут конфискованы в счёт погашения долга.

Привлечённые к административной ответственности обжаловали данные постановления в Брестском областном суде.

И вот стало известно, что решение суда Столинского района в отношении Сергея Сахвона Брестский областной суд отменил.

Не удивляйтесь, но суд установил, что административный протокол в отношении Сергея Сахвона был составлен работниками милиции с нарушением требований законодательства.

«В соответствии с ч.1 ст. 11.3 ПИКоАП судья, должностное лицо органа, ведущий административный процесс, в случае несоблюдения требований к форме или содержанию протокола об административном правонарушении либо к перечню прилагаемых к нему материалов в пятидневный срок возвращают дело об административном правонарушении органу, ведущему административный процесс и направившему дело об административном правонарушении для рассмотрения.

Согласно материалам административного дела протокол об административном правонарушении содержит: неоговоренные и не заверенные исправления при описании содеянного Сахвоном; изложенное в нем совершено различными почерками, что указывает о его составлении не одним лицом, что в свою очередь следует признать существенным нарушением требований ПИКоАП», – говорится в постановлении Брестского областного суда.

На нарушение сотрудниками милиции требований ПИКоАП при составлении административного протокола Сергей Сахвон указал в своей жалобе. И в Брестском областном суде с его доводами согласились.

Дело возвращено в суд Столинского района на новое рассмотрение. Его будет рассматривать другой судья.
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