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Террорист или последователь Кастуся Калиновского? Кто такой Игорь Олиневич, которого обвиняют в терроризме

Белорусские телеканалы отрываются по полной - наконец, нашли "террористов". Анархистов Игоря Олиневича, Дмитрия Дубовского, Дмитрия Резановича, Сергея Романова обвиняют именно по статье "Терроризм", хотя от их действий не пострадал ни один человек. Что же стоит за очередным громким делом?

Террорист или последователь Кастуся Калиновского? Кто такой Игорь Олиневич, которого обвиняют в терроризме

Рассказывает мама Игоря Олиневича - Валентиной Олиневич.
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