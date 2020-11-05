



Нельзя никому из врачей препятствовать в выезде на работу за границу, заявил Лукашенко, комментируя приглашение со стороны Польши в адрес белорусских медиков.





По его словам, официальная Варшава озвучила несколько дней назад намерение приглашать к себе на работу иностранных медицинских работников, в том числе из Беларуси, чтобы бороться с коронавирусной инфекцией.





"Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом", –сказал Лукашенко.





После чего добавил, что в нашей стране нет лишних медиков, потому что в также нужно лечить людей от коронавируса.





"Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал – назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", – цитирует Лукашенко БелТА.





При этом он заявил, что эти слова не являются угрозой, а приказом для белорусского правительства. "Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты".















