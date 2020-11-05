Их нравы: Кадыров платил миллионы за раскрутку аккаунтов семьи





Об этом в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал рэпер Моргенштерн, обратил внимание сайт Кавказ.Реалии.





По словам музыканта, члены семьи Кадырова сами изъявили желание стать спонсорами конкурса для подписчиков исполнителя в соцсетях.





Сам конкурс предполагал, что подписчикам Моргенштерна нужно подписаться на спонсоров, а пиар одного аккаунта стоил 400 тысяч рублей.





Об акции рэпера еще 6 октября сообщал телеграм-канала 1ADAT. По данным аккаунта, Моргенштерн рекламировал как самого Кадырова, так и его жену и детей.





Авторы канала 7 октября написали, что среди раскручиваемых аккаунтов были и приближенные Кадырова. "Все сводится к простой цели: получение галочки от Instagram, дабы аккаунты не могли быть заблокированы по жалобам", - цитирует сообщение Каспаров.Ру.





Семья Кадырова потратила на подобные конкурсы десятки миллионов рублей, утверждало движение 1ADAT: "Instagram усовершенствовал свою систему распознавания ботов, в результате чего у аккаунтов [Кадырова и его приближенных] появились проблемы с подписчиками и активностью. Моргенштерн — это один из их самых успешных кейсов".





Инстаграм в 2017 году заблокировал страницу Рамзана Кадырова. Удаление аккаунта объяснялось попаданием Кадырова в американские санкционные списки. После этого глава Чечни зарегистрировался на чеченском сайте Mylistory.





Инстаграм удалил и аккаунт племянника главы Чечни Хамзата Кадырова в январе 2018 года. Попытка Кадырова заново открыть аккаунт в Инстаграм в ноябре 2018 года была пресечена администрацией Instagram.





Оппозиционный телеграм-канал 1ADAT публикует информацию о похищениях и задержаниях на территории Чечни, основываясь на данных источников в правоохранительных органах и структурах власти.