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Коммунальщица против COVID-19: у Кочановой появилась новая должность

Лукашенко назначил ответственной за борьбу с коронавирусом в Минске... коммунальщицу Кочанову


Лукашенко поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19, передает БелТА.

«В период весенней волны коронавируса мы сделали ставку на местные власти как на опорные центры принятия оперативных решений. И эта практика доказала свою эффективность. Сегодня складывается схожая ситуация. Поэтому нам следует в течение одного-двух дней организовать региональные штабы», — сказал Лукашенко.

По его словам, персональную ответственность за работу этих региональных штабов и результаты должны нести "губернаторы" и помощники "президента". Помогать им будут лучшие врачи-инфекционисты, представители медицинской науки, другие специалисты.

Александр Лукашенко перечислил, кто будет отвечать за каждый из регионов.

За Брестскую и Гродненскую области отвечает председатель Гродненского облисполкома и бывший министр здравоохранения Владимир Караник.

«Проконтролируйте Брестскую область серьезно. Расставьте людей, как мы когда-то с вами это делали. Не только в Гродненской области, но и в Брестской. И постарайтесь один-два раза в неделю наведываться в Брестскую область, пока там не отладится система, пока не придете к заключению, что там и без вас могут обойтись, — поручил Лукашенко.

«Ему (Владимиру Каранику) в помощь Карпицкий Александр Сергеевич и Кроткова Елена Николаевна (главврач Брестской областной клинической больницы и ректор Гродненского государственного медицинского университета», — добавил Лукашенко.

«В Витебской области — Щастный, Семенов, Ковалева (ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный, завкафедрой инфекционных болезней этого университета Валерий Семенов и главврач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева). Вы на месте, вы крупные специалисты, вы знаете, как делать. Надо помочь Николаю Шерстневу (глава Витебской области) организовать весь процесс».

В Гомельской области — ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома. 

В Могилевской — член Совета республики, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Беларуси Олег Суконко и заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы №1 Ирина Бас.

«Минская область: Косинец (помощник "президента" и врач по образованию Александр Косинец), Тарасенко, Данилов (соответственно, главный государственный санитарный врач — заместитель министра здравоохранения Александр Тарасенко и Дмитрий Данилов — профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ). Вы знаете, что делать. В помощь — Абельская (главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Ирина Абельская).

В свою очередь, за Минск отвечают председатель Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова и исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Группу экспертов, которые будут консультировать все регионы, сформирует и возглавит заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов.

Напомним, что Кочанова окончила факультет промышленного и гражданского строительства Новополоцкого политехнического института еще в советские времена. До приезда в Минск она руководила ЖКХ Полоцка и Новополоцка, а потом была главой Новополоцкого исполкома. О том, что она где-либо получала какое-либо образование после советского, не сообщается, не говоря уже о медицинском.
"Белорусский партизан"
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