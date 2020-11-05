Геннадий Коршунов и ведущий программы Владимир Мацкевич. Представляли ли власти, что их ждет судьба колосса на глиняных ногах? Об этом в программе Размова на телеканале Белсат рассуждают бывший руководитель Института социологии Национальной академии наук Беларусии ведущий программы





Владимир Мацкевич замечает, что складывается впечатление, будто беларусское общество изменилось внезапно. У Геннадия Коршунова другое мнение на этот счет.





«Мы не предсказали того взрыва, который будет. Теперь, глядя назад, можно найти обоснования, почему такое произошло. Потому что поколенческие изменения большие, ценностные изменения, – все это абсолютно на новом базисе», – считает Геннадий Коршунов.





Подробнее о социологии беларусских протестов смотрите в полной версии «Беседы» с Владимиром Мацкевичем и бывшим руководителем Института социологии Национальной академии наук Беларуси Геннадием Коршуновым.



