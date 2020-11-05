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От имени политзаключенной Марфы Рабковой на волю пришло фейковое письмо

Как сообщила Волонтерская служба Правозащитного центра «Весна», от имени политзаключенной координаторки Волонтерской службы "Весны" пришло фейковое письмо из СИЗО №1.

То самое письмо

Так, на днях мать одного из узников получила «ответ» от Марфы, где та в красках пишет о «фашистах из КГБ и Губопик» и «обвинениях в администрировании чатов».

Однако почерк в письме не совпадает с почерком Марфы Рабковой, что подтвердили родственники. Более того, Марфа передала из изолятора, что не писала никаких писем этой женщине. Кроме того, ей самой корреспонденция даже от матери и отца не доходит.

"Расчёт состоял в том, чтобы спровоцировать собеседника на «радикальные речи», которые в последствии можно использовать в материалах дела".

Также как стало известно, Марфа находится в маленькой камере, при этом у неё давно отсутсвуют прогулки, а в последнее время у неё начала болеть спина из-за тонкого матраса и металлических нар.
Источник: spring96.org
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