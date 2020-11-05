То самое письмо





Так, на днях мать одного из узников получила «ответ» от Марфы, где та в красках пишет о «фашистах из КГБ и Губопик» и «обвинениях в администрировании чатов».





Однако почерк в письме не совпадает с почерком Марфы Рабковой, что подтвердили родственники. Более того, Марфа передала из изолятора, что не писала никаких писем этой женщине. Кроме того, ей самой корреспонденция даже от матери и отца не доходит.





"Расчёт состоял в том, чтобы спровоцировать собеседника на «радикальные речи», которые в последствии можно использовать в материалах дела".





Также как стало известно, Марфа находится в маленькой камере, при этом у неё давно отсутсвуют прогулки, а в последнее время у неё начала болеть спина из-за тонкого матраса и металлических нар.



