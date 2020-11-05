Послы в Минске: реалполитик, интересы и легитимность Лукашенко

Александр Лукашенко принял верительные грамоты семи дипломатов – послов Венесуэлы, Ирана, КНДР, Сирии, Турции, Японии, а также апостольского нунция для Беларуси (посол Ватикана). Рядовое, на первый взгляд, событие, если бы не повисший вопрос "легитимности" Лукашенко.





Дело в том, что письмо доверия (лучше называть его так, а не термином Российской империи "грамота") пишется от имени руководителя одного государства руководителю другого с просьбой верить словам посла, которые тот говорит от имени своей страны. Это часть процедуры удостоверения представительного характера дипломата и аккредитования его в стране пребывания.





Таким образом, если та или иная страна "не признает" руководителя другого государства, адресат "письма доверия" остается неопределенным. И наоборот, вручение документа означает признание де-факто.





В списке дипломатов четыре представителя государств, лидеры которых испытывают (либо испытывали) те же проблемы, что и Лукашенко. Представитель Ватикана на церемонии, увы, но стал ярчайшим примером того, что называют "реальполитик" – ведь конфликт, связанный с выдавливанием из страны Тадеуша Кондрусевича, находится в активной фазе. С другой стороны, Ватикан всегда пытался занять роль посредника. Поэтому письма доверия от нунция можно воспринимать в русле этой концепции внешней политики Святого Престола.





Присутствие послов Турции и Японии более интересно.





Для Анкары усиление своих позиций в Беларуси является частью распространения влияния на причерноморские государства и выход к Балтике. Не стоит забывать и "минской контрабандной калитке", работающей в обе стороны, рынке вооружений и технологическом сотрудничестве двух государств, активизировать которое хотят в обеих столицах.





Япония, которую воспринимают как яркий пример демократии в Азии, обозначила интерес к Беларуси. С одной стороны, это фактическое признание Лукашенко, с другой (и это главное) – вопрос японских интересов. А они более глобальны и связаны с усилением КНР, Турции, той же России. Токио решает свои задачи и, возможно, перейдет от политики наблюдения к политике активного участия.





В эту же группу стоит добавить нового посла КНР. Се Сяоюн специализируется на постсоветских странах. Работал в Украине, потом в РФ. Последние годы был заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Должность посла в Беларуси при такой карьере можно воспринимать как неформальное понижение в ранге.





Но, с другой стороны, это может быть демонстрация интер а КНР к событиям в Беларуси и обозначение своего присутствия. В конце концов, предшествующий посол задержался в Беларуси и покинул страну лишь 25 октября. А уже 2 ноября было известно имя нового. 4 ноября Се Сяоюн прибыл в Минск. Очень быстрое решение, особенно, с учетом уровня посла. Позиция КНР будет и дальше активной.





Остается дождаться американского посла. Это основная интрига конца 2020-начала 2021 года. Учитывая активизацию сразу нескольких игроков, интересных Вашингтону (а это Турция, Япония и КНР), можно ожидать достаточно скорого, после окончания споров о президентстве в Штатах, приезда посла. С вручением писем доверия. Реальполитик.





И, наконец, говоря о послах, стоит заметить приближающуюся вилку принятия решения сразу для трех государств, с которыми у официального Минска сегодня сложные отношения. В 2021-2022 годах заканчивается каденция послов Литвы, Германии и Франции. Если к тому времени Лукашенко сохранит свой пост, вопрос "верительных грамот" как формального признания станет актуальным для Вильнюса, Парижа и Берлина.





Вопрос в том, как воспринимать данную ситуацию. Является ли это победой Лукашенко, поражением его оппонентов? Нет. Для власти это ни победа, ни поражение. Для оппонентов тоже.





Приезд послов – демонстрация интересов отдельных государств. И в выигрыше (в том числе во внутриполитических спорах) останется та сила, которая попыталась понять эти интересы и сыграть на них.







