Это не раскол? Почитайте, что анонимно пишут чиновники о ситуации в стране
Инициатива «Честные люди» запустила чат-бот, в котором могут высказываться о наболевшем чиновники.
архивное фото
Как пишет Радио «Свобода», всего за неделю в этот бот пришло около восьми тысяч сообщений от госслужащих. Вот что они написали.
Справка: прямо сейчас в Беларуси работают около 100 тысяч чиновников.
Кто писал в бот: должности, которые указывали чиновники
Главный/ведущий специалист – 437.
Руководитель или заместитель руководителя – 157.
Руководитель подразделения или заместитель руководителя подразделения – 331.
Секретарь – 48.
Специалист – 896.
Зачем писали в бот: причины, которые указали чиновники
Невозможность высказать свою позицию.
Насилие и обман в стране.
Фальсификация выборов.
Беззаконие в стране.
Родственники пострадали от репрессий.
Чувство справедливости.
Что писали в бот: цитаты чиновников
«Мой голос тоже украли. Меня тоже прогоняли из избирательного участка. Меня тоже прогоняли с площади криком в мегафон о том, что я нарушаю закон тем, что пришел на площадь в своем городе».
«Политический кризис можно решить только путем открытого и честного диалога между властью и оппозицией, но диалога нет. А это ведет к катастрофе».
«В стране сплошная ложь, беззаконие, несправедливость. Хочется жить в стране, где можно говорить правду, где руководство не врет, где людей не избивают (и даже убивают) за то, что они просто с чем-то не согласны. Где людей не сажают сотнями в тюрьму за выражение своей позиции. Несправедливость угнетает... Каждый день думаю, почему так все плачевно? Тяжело на душе!»
«Не согласен с правовой оценкой происходящих событий с позиции силового блока. Считаю действия руководства страны преступными и вредными для экономики страны, отдельных людей и нации в целом».
Справведливости ради надо отметить, что не все сообщения чиновников были в такой тональности. «Честные люди» рассказали, что некоторые также сообщали, что «змагары развалят экономику» и что «всем недовольным надо уезжать из страны».
Если вы чиновник и хотите анонимно высказаться, переходите по этой ссылке.
Источник: kyky.org
11:52 05/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение