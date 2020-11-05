+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

СК обвиняет Степана Путило и Романа Протасевича сразу по трем статьям Уголовного кодекса

Управление СК по Минску вынесло постановления о привлечении в качестве обвиняемых Степана Путило и Романа Протасевича по статьям Уголовного кодекса: 293 (организация массовых беспорядков) и 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).




Кроме этого, в отношении Степана Путило и Романа Протасевича возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 Уголовного кодекса в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.

«В ходе изучения информации, размещенной в администрируемых ими телеграм-каналах, зафиксированы неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы, проведенной экспертами ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия», — говорится в сообщении СК.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]