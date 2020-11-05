











Кроме этого, в отношении Степана Путило и Романа Протасевича возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 Уголовного кодекса в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.





«В ходе изучения информации, размещенной в администрируемых ими телеграм-каналах, зафиксированы неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы, проведенной экспертами ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия», — говорится в сообщении СК.



