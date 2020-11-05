«Если подготовленные предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, будут одобрены в ходе всенародного референдума, который, как я понимаю, планируется провести, значит, так и должно быть», – сказал Лавров.





UDF.BY поинтересовался у экспертов, что означают слова руководителя российского МИД, ведь реальную дискуссию на Всебелорусском народном собрании представить невозможно.

«России не нужен был реальный диалог в Беларуси»

Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF.BY ответил риторическим вопросом.





«А когда авторитарные режимы, что в Москве, что в Минске учитывали мнения граждан? России не нужен был реальный диалог в Беларуси. Они пока играют на стороне Лукашенко, стараясь за счет симуляции переговоров по Конституции добиться того, чтобы успокоились протесты, а не разрешился политический кризис», – сказал Егоров.





Как Москва собирается дальше использовать эту ситуацию в своих интересах?





«Россияне рассчитывают на то, что когда протесты утихнут, когда ситуация в Беларуси стабилизируется и Лукашенко вернет полноту власти в стране, то его легитимность станет де-факто бесспорной и с ним станет возможно заключать разные хитрые соглашения. Лукашенко уверяет Россию: да, конечно, как только проблемы разрешатся, он подпишет все нужные документы», – считает Егоров.





Какое содержание конституционной реформы в Беларуси хотят увидеть в Москве?





«Думаю, Москва рассчитывает, что либо какие-то положения Союзного договора войдут в Конституцию Республики Беларусь, либо в Конституции будут устранены нормы, которые прямо противоречат нормам Союзного договора и, возможно, программе их реализации», – полагает Егоров.





Политолог добавил:





«Еще в пределах гипотезы можно допустить, что Россия хочет в целом ослабить белорусскую власть – за счет новой конструкции, где повысится роль парламента. Россия хочет сделать белорусскую систему более удобной для своего влияния».





Путин недавно призвал белорусскую оппозицию не обвинять Лукашенко в желании «схитрить», а принять участие в работе по проведению конституционной реформы. Но Егоров считает, что в нынешних условиях делать этого нельзя.





«Своим участием оппозиция легитимирует этот процесс. Если сейчас лидеры оппозиции, значимые политические силы, те, кого люди считают своими представителями (Координационный совет, Тихановская), пойдут на прямой диалог по поводу Конституции, то большинство посчитает это предательством, отказом от первоначальных требований. Много людей разочаруется и откажется от протеста. А сами политические силы ничего не получат: процесс обсуждения и диалога со стороны власти симулятивный, реального мнения никто не собирается учитывать. Как и проводить честный референдум», – считает Егоров.

«Что будет предлагаться властями – лишь косметика»

Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF.BY отметил, что не разделяет посылов российского руководства.





«Лавров, как Путин, говорит, что все можно решить через изменения в Конституцию. Но я думаю, что это, мягко говоря, не совсем так. Изменения в Конституцию должны отражать те проблемы, которые сегодня волнуют общество. В принципе вопрос один: остается Лукашенко или нет. Не вижу смысла рассуждать, какие изменения власти примут в Конституцию – так называемое Всебелорусское народное собрание одобрит любые поправки. И нет никакой гарантии, что при нынешней системе состоится справедливый референдум», – сказал Гончарик.





Если бы общество получило возможность реально принять новую Конституцию, какие изменения назрели в ней?





Гончарик перечислил: ограничение президентских сроков, перераспределение властных полномочий и баланс ветвей власти, развитие местного самоуправления, реформирование избирательной системы и гарантии честного подсчета голосов.





«Все остальное, что будет предлагаться властями – лишь косметика», – отметил он.





Если реального диалога власти и общества в Беларуси не состоится, как отреагирует Москва? По мнению, Гончарика российское руководство умоет руки и поддержит Лукашенко.



