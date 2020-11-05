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"Синими пальцами больше держаться не за что"

Сегодня истекает срок президентского мандата Александра Лукашенко, если отсчитывать его от инаугурации после выборов 2015 года.

"Синими пальцами больше держаться не за что"
Результаты нынешних выборов не признали США, Евросоюз и ОБСЕ. Буквально вчера немецкий Бундестаг принял резолюцию, в которой еще раз подтвердил: легитимность президента Лукашенко закончилась. 

Такое же заявление сделала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. “Синими пальцами больше держаться не за что” -- заявила она. Но Лукашенко очевидно не желает покидать президентский пост, потому Тихановская призвала международное сообщество и простых белорусов продолжать давление.

Евросоюз согласовал к этому сроку санкции против самого Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Нельзя сказать, что это действительно серьезные санкции. Скорее, символические и неприятные. ЕС все еще надеется, что Лукашенко одумается и пойдет на мирный сценарий разрешения кризиса. 

Но это вряд ли. 

Репрессии против граждан Беларуси продолжаются. Политзаключенные - в тюрьмах, и их не становится меньше. Путин разговаривает с Лукашенко по телефону. Но подписывать с ним межгосударственные документы он уже не сможет. Вернее, все такие документы впоследствии могут быть признаны незаконными, и это в России хорошо понимают. 

Что дальше - непонятно никому.

Но политическая наука утверждает, что если изменилось общество, то обязательно поменяется и власть. Это только вопрос времени. А белорусское общество изменилось. 
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