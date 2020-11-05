Об этом говориться в решении Руководящего совета МПС, принятом в Женеве на внеочередной сессии организации и обнародованном во вторник, 3 ноября. Оно было одобрено на основе рекомендаций комитета МПС по гражданским правам парламентариев, пишет afn.by

В конце октября комитет в режиме онлайн провел заседание, на котором были рассмотрены дела более чем 300 депутатов из 19 стран, в том числе и дело Гончара.





При принятии Руководящим советом Межпарламентского союза решения в Женеве присутствовали и три представителя Национального собрания Беларуси, не высказавшие никаких замечаний или комментариев, передает DW.





В пресс-релизе по поводу принятого решения, в частности, отмечается, что после состоявшихся в Беларуси в августе этого года президентских выборов давнее дело об исчезновении в 1999 году оппозиционного депутата Виктора Гончара приобретает все большее значение. Гончар, напоминается в документе, исчез накануне представления критической информации о тогдашнем президенте Александре Лукашенко.





Юрий Гаравский, фото DW.









Как сказано в решении Руководящего совета МПС, Гаравский предоставил членам комитета подробную информацию об обстоятельствах похищении и убийства Гончара и Красовского, включая координаты места, где предположительно были захоронены их тела.





Руководитель отдела коммуникаций МПС Томас Фитцсимонс в комментарии для DW подчеркнул, что свидетельства, которые получил МПС в последнее время, все чаще указывают на причастность высокопоставленных белорусских госчиновников к исчезновению и вероятному убийству Гончара. Недопустимо, чтобы виновные в его исчезновении не были привлечены к ответственности, добавил Фитцсимонс.







