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Внимание, провокация! Неизвестные пишут письма от имени политзаключенных

Телеграм-канал "Весны" сообщает, что на днях мать одного из политзаключенных получила ответ от Марии Рабковой, которая также находится в СИЗО.



 Письма странное. Правозащитница в красках пишет о "фашистах из КГБ и ГУБОПиК" и "обвинениях в администрировании чатов".

Однако, почерк в письме не совпадает с почерком Рабковой, что подтвердили родственники. Более того, сама девушка передала из изолятора, что не писала никаких писем этой женщине.

Правозащитники считают, что таким образом силовики стремятся спровоцировать адресата на «радикальные высказывания», которые можно будет использовать в материалах дела.

В настоящее время с политзаключенными переписываются не только родные и друзья, но и сотни, если не тысячи, незнакомых людей. Так что будьте на стороже если получите странное письмо из изолятора. 
"Белорусский партизан"
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