Байден уже готовится принять власть в США
Президентские выборы в США близки к развязке.
Фото ТАСС
Избирательный штаб Джо Байдена создал вебсайт о передаче власти.
На странице на английском и испанском языках сообщается, что «переходная команда продолжит готовиться на полной скорости, чтобы администрация Байдена и Камалы Харрис (кандидат в вице-президенты от демократов. — Прим.) включиться в работу с первого дня».
При этом поясняется, что в некоторых штатах подсчёт голосов всё ещё продолжается, а то, кто станет следующим президентом, «определит американский народ».
По последним данным телеканала CNN, Байден уже может рассчитывать на 264 голоса выборщиков, а Трамп - на 214 голосов. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.
"Белорусский партизан"
07:37 05/11/2020
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