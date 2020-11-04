Савиных предложил делиться властью только со своими

Идеи и представления бывшего пресс-секретаря МИДа можно назвать нетрадиционными в том смысле, что такой подход не очень согласуется с общепринятыми представлениями о демократии и демократических институтах, пишет reform.by





Так, по мнению Савиных, общество состоит из трех слоев, где между народом и властью располагается слой политических партий, общественных объединений и СМИ. Именно эта «прокладка» должна консолидировать общество в единый социальный организм. Вопрос борьбы за власть дипломат незаметно опускает.





Савиных критикует существующую структуру беларусского общества. Оказывается, GONGO не справляются с оперативным решением острых проблем, а остальные НГО сформированы западными кукловодами для подогревания протестов и продвижения «ценностей западной метрополии».





Но не все так плохо на родине. Савиных видит в Беларуси наличие «собственной философской школы и сети гуманитарных научных центров». И тут же подводит базу под основной тезис своей статьи — «управляющая система не может быть структурно проще и примитивней, чем управляемая система».





Беларусь достаточно сложна и нужно строить полноценную структуру гражданского общества, делает вывод Савиных. А начинать нужно с создания политических партий! Тот факт, что в Беларуси партии существуют с момента провозглашения независимости, парламентария не смущает.





Чтобы обойти это противоречие, Савиных делает важную оговорку — речь идет о продолжении функционирования только тех партий, «которые готовы будут конструктивно и цивилизованно сотрудничать друг с другом».





«Структуры, которые не смогут сформировать реальную, а не мнимую готовность к сотрудничеству, должны быть по возможности исключены из политического процесса», — объясняет суть своего предложения один из представителей так называемого «либерального» крыла беларусского режима.





Другими словами, суть политической реформы, по Савиных, — допуск к политическому процессу исключительно своих и создание для них социальных лифтов. Именно эти доверенные лица должны стать «мостиками между народом и властью». Чем предложенная структура отличается от ныне действующей — загадка.