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Бундестаг принял резолюцию о непризнании итогов выборов в Беларуси

Бундестаг принял резолюцию о непризнании итогов августовских президентских выборов в Беларуси. Таким образом немецкий парламент не признаёт легитимность Александра Лукашенко.


Он призывает к проведению в нашей стране новых выборов при участии наблюдателей ОБСЕ, сообщает ria.ru.

"Выборы не были ни свободными, ни справедливыми, — говорится в документе. — Масштабная фальсификация подтверждается без сомнений. Новый срок Александра Лукашенко таким образом лишён какой-либо демократической легитимации".

Немецкие парламентарии осуждают насилие силовиков против мирных протестующих.

Заявление было поддержано фракциями Социал-демократической партии Германии, союза "90/Зелёные", блока партий "Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз в Баварии", Свободной демократической партии. Против голосовали депутаты из "Альтернативы для Германии". Левые воздержались.
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