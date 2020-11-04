



КС, напомним, через свои источники получил проект изменений в Конституцию, которой власти стараются заболтать протестующих. Совет сразу предупредил, что это не окончательный текст, но все-таки опубличил документ в сопровождении с комментариями юристов. Их выводы таковы:





беларусов хотят лишить права на забастовку как способ выражения политической позиции;

хотят лишить права на бесплатную медицинскую помощь;

хотят лишить права на гарантированный ежегодный оплачиваемый отпуск;

предлагается ввести больше ограничений для политических партий;

предлагается закрепить приоритет международных договоров.

Такие идеи раскритиковали и высмеяли в соцсетях.





TUT.by выяснил, кто автор чернового варианта обновлений Конституции — это Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ). Ее возглавляет Михаил Орда: он был доверенным лицом Лукашенко на прошедших президентских выборах.





«Вчера в интернет-пространстве была размещена информация о якобы подготовленных финальных изменениях в Конституцию. Хочу сразу подчеркнуть: это не соответствует действительности. Кто-то в очередной раз пытается ввести людей в заблуждение абсолютно на ровном месте. Просто так такие вещи не делаются, это говорит об ангажированности этих людей. Опубликованная информация — это рабочий вариант предложений наших юристов по изменению Конституции», — прокомментировала зампреда ФПБ Елена Манкевич.





В опубликованном документе речь идет лишь о 14 из 146 статей действующей Конституции. И затрагиваются только «социальные» статьи, «политические» не упоминаются. По словам Манкевич, профсоюзы ежедневно работают на защиту социально-экономических и трудовых прав людей, поэтому абсолютно логично, что изначально ФПБ предложила те конституционные нормы, которые касаются этих вопросов.





«Причем хочу подчеркнуть, что это стартовый вариант, который сейчас широко обсуждается всем профсоюзным активом. И никакой тайны или кулуарности здесь нет. Собираем мнения и предложения людей, дополняем свои разработки или передаем какие-то вопросы на другие диалоговые площадки. В итоге вся собранная профсоюзами информация и предложения по изменению Конституции будут обобщены и направлены разработчикам», — заявила Манкевич.