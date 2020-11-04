«ОМОН спит в балаклавах»: как действуют белорусские кибер-партизаны

Белорусы уже почти три месяца разными способами пытаются призвать силовиков перейти на светлую сторону — взывают к их совести во время протестов на улицах, раскрывают их личности и закидывают угрозами, а также собирают деньги, чтобы помочь тем, кто все же решился на этот шаг. Власти убеждают, что ничего не боятся, тем не менее, активно репрессируют белорусов даже за оскорбительные комментарии в адрес силовиков, а ОМОНовцы уже, видимо, даже спят в балаклавах. Все это говорит о том, что деанонимизация работает, даже если кажется, что очевидного эффекта нет. Издание Coda Story рассказало, как белорусским айтишникам удается лишать действующую власть ее главной суперсилы — силовиков, пишет The Village Беларусь





В конце сентября в Минске задержали троих студентов, которые написали на доске объявлений у подъезда одного из домов «Балаба — убийца». Дмитрий Балаба — начальник минского ОМОН, бойцы которого жестоко избивали и задерживали людей во время уличных протестов. В милицейский «бусик», куда посадили задержанных, Балаба заглянул лично.





— Кто меня посмел обвинить в том, что я убийца? Мне просто очень интересно. А вы суд уже в Республике Беларусь, вы принимаете решения? — спросил он у студентов (видео было опубликовано пресс-службой МВД).





— Просто личное мнение, — ответил один из парней.





— Просто так решили выразить свое личное мнение?





— Да.





— Оно мне обидно и не соответствует действительности, — сказал Балаба.





Балаба живет во «дворике силовиков». Здесь, на улице Героев 120-й дивизии, стоят две многоэтажки, в которых живут преимущественно сотрудники правоохранительных органов. В нескольких метрах — база ОМОН.





Такая же надпись «Балаба — убийца» появилась на стене электробудки рядом с этими домами. Сегодня она закрашена, но при желании разглядеть ее можно. Днем людей во дворе нет вообще: никто не выглядывает в окна, детская площадка пустует. Женщина, выгуливающая собаку, отказывается отвечать на любые вопросы.





Против одного из задержанных студентов вскоре возбудили уголовное дело. Но на этом злоключения Балабы не закончились. В октябре кто-то поджег дачный дом, в котором прошло детство командира минского ОМОН. Установить, кто это сделал, Следственному комитету не удалось.





В эфире государственного канала звучали и другие истории давления на силовиков. О травле рассказывал сотрудник правоохранительных органов с фотографии, снятой в один из первых дней протеста и облетевшей все СМИ. На ней ОМОНовец в черной маске стоит над лежащим на земле человеком и беспомощно разводит руками. «Мы тебя найдем, мы твоих родителей найдем, мы знаем, где они работают», — такие сообщения, по словам ОМОНовца, он теперь получает в соцсетях.





Вскоре этого бойца деанонимизировали — выяснилось, что его зовут Тимур Гришко. Его жена подала на развод, когда ей начали поступать сотни сообщений с угрозами. «Очень сложно переносить такую травлю, — рассказывала она. — Мне желали смерти, по тысяче сообщений в день, писали: "Чтоб ты сдохла“».





«В детском саду родители детей научили фразам „твой отец убийца“. И вот они приходят домой и маме задают вопрос: „Мама, это правда, что наш отец убийца?“», — рассказывал еще один силовик в эфире госканала.





К концу сентября в Беларуси было возбуждено более 40 уголовных дел по фактам угроз применения насилия в отношении силовиков.





«Взлом сайтов — это „побочный эффект“. Самое важное наше дело другое»





Наиболее активные борцы с режимом Лукашенко в интернете называют себя «киберпартизанами».





Они ищут данные силовиков и передают их крупным Telegram-каналам — в первую очередь, каналу NEXTA Live. Сейчас он сменил название: 20 октября суд в Минске признал канал экстремистским. За репост его публикаций или даже логотипа может грозить уголовная статья. Теперь канал называется «НЕХТА Live».





«Сейчас самое важное для нас — это сбор информации. Все остальное, что мы делаем, вроде дефейсов (взлома сайтов и размещения там своей информации) — это „побочный“ эффект», — рассказывает один из киберпартизан.





Раскрывать свои настоящие имена, учитывая специфику своей деятельности, активисты не хотят. Общаться с ними можно только через бота в Telegram.





«Большая часть работы остается за кадром, — продолжает собеседник. Но иногда мы стараемся людей подбодрить „обновлением“ какого-нибудь государственного сайта». В конце сентября «киберпартизаны» запускали в эфир госТВ кадры жестоких разгонов митингов (речь идет только об интернет-трансляции — прим.), а также взламывали сайт МВД и объявляли «в розыск» Лукашенко и других топ-чиновников.









Оценивать достижения «киберпартизан» непросто. Поначалу они не хотели делать публичной информацию о своих успехах, но после взлома сайта торгово-промышленной палаты связались с другими сообществами хакеров и увидели, что публичность как раз может сработать им на руку. Это привело их к мысли, что прибегать к более решительным методам и рассказывать о них надо было раньше.





«Деанон силовиков очень важен, и мы ведем несколько проектов в этом направлении. Я не могу пока озвучить детали, но как только будут результаты, объявим, — говорит собеседник Coda. — Все суеверные стали в последнее время», — добавляет он.





Появился у «киберпартизан» и двойник — еще одна группировка, которая тоже обещала деанонимизировать силовиков. Но в середине октября в белорусском сегменте Telegram разгорелся скандал из-за их призывов «скидываться» на работу и планов по созданию своей криптовалюты. Многие заподозрили вторых «партизан» в мошенничестве — и вскоре они свернули свою деятельность. На вопросы Coda они не ответили.





Рассуждая об этической стороне деанона — нужно ли публиковать данные обо всех сотрудниках правоохранительных органов или только о тех, кто был уличен в жестокости — «киберпартизаны» дают однозначный ответ.





«Здесь работает общая порука. Они все проявили себя как враги народа, — говорит собеседник Coda. — Но все, кто уже уволился или невиновен, могут написать Nexta. У них есть специальный бот, они удаляют информацию, если их попросить. Мы ничего сами не публикуем, а только передаем информацию другим каналам».





«Если человек продолжает работать в организации, которая убивает и пытает мирных людей, то как к нему нужно относиться? — продолжает он. — Они — я не могу называть их силовиками и буду использовать местоимения — должны понимать, что мы не дадим им спокойно жить. Что мы более серьезные ребята, чем другие Telegram-каналы, и не бросаемся словами. Происходит радикализация, и мои товарищи требуют более активных действий. Да, мы можем немногое, но интернет и IT — это наше поле. Я очень жду и немного боюсь, когда больше айтишников в Беларуси наконец поймут, что можно и нужно что-то делать. Вот тогда будет весело».





Чаще всего в таких списках только ФИО и звания — но иногда выкладывают телефонные номера, фотографии и аккаунты в соцсетях, которые силовики сразу же после этого удаляют.





Кроме силовиков, объектами деанона становятся члены избирательных комиссий, которые фальсифицировали результаты выборов, чиновники и судьи. Информация о них также чаще всего ограничена званием, возрастом и должностью.





В октябре в борьбу «киберпартизан» с силовиками неожиданно вмешался Apple. Компания потребовала, чтобы Telegram заблокировал каналы, деанонимизирующие силовиков, за распространение персональных данных.





Основатель мессенджера Павел Дуров предположил, что «к сожалению, эти каналы будут в итоге заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах».





После этого требования сообщество «Telegram Беларусь» провело опрос о том, нужно ли блокировать каналы. Из почти 210 тысяч ответивших 71% высказались против, а в соцсетях распространился хештег #applecensorsbelarus.





В результате Apple заявила, что компанию не так поняли — они просили удалить только некоторые персональные данные. (На самом деле Apple сказал, что требовал удалить не некоторые личные данные, а «любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store» — прим.). Сегодня каналы по-прежнему работают, в — уже более 100 тысяч подписчиков.