Путин зачитал строки из Библии, Корана, Торы и Ганджура

Глава РФ подчеркнул, что во всех четырех священных книгах заложена любовь к ближнему, независимо от расы, национальности и традиций.





Он по очереди зачитал строки из каждого издания. «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя», — процитировал Библию Путин. После президент произнес строки из Корана: «Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне».

Следующий завет был из Торы: «Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего — и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы, люби ближнего, как самого себя».





«И, наконец, слова Будды: "В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь"», — добавил президент.





Ранее Путин заявил, что недопустимо использовать религиозные и национальные чувства для провокаций и оправдания экстремизма.



