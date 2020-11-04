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Тетя, ау! Кочанова о студентах БГУ: красивые, умные, эрудированные, но чувствуется недоинформированность

Сегодня БЕЛТА выдало послесловие ко встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой со студентами БГУ.



Председатель Совета Республики отметила: беседа в БГУ произвела на нее самые приятные впечатления.

"Они красивые, умные, эрудированные люди, но чувствуется недоинформированность", - сказала Наталья Кочанова о студентах и предложила им продолжать встречи и дискуссии. 

У молодежи есть конкретные конструктивные предложения. Так, в аудитории присутствовал студент, который производит 3D-печать насадок для концентраторов и аппаратов искусственной вентиляции легких. По просьбе медиков он изготавливает и передает их в больницы, где лечат пациентов с СОVID-19.

Попросив о следующей встрече, студенты пообещали прийти на нее с конкретными предложениями, сообщает БЕЛТА. 

Напомним, что Лукашенко называл этих самых студентов наркоманами, проститутками и даже террористами. Так что Качанова явно противоречит своему шефу. Ну а предложения, которых ждет глава Совета республики, всего три:

1. Освобождение политзаключенных

2. Наказание виновных в насилии над мирными людьми

3. Новые президентские выборы
"Белорусский партизан"
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