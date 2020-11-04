







Председатель Совета Республики отметила: беседа в БГУ произвела на нее самые приятные впечатления.





"Они красивые, умные, эрудированные люди, но чувствуется недоинформированность", - сказала Наталья Кочанова о студентах и предложила им продолжать встречи и дискуссии.





У молодежи есть конкретные конструктивные предложения. Так, в аудитории присутствовал студент, который производит 3D-печать насадок для концентраторов и аппаратов искусственной вентиляции легких. По просьбе медиков он изготавливает и передает их в больницы, где лечат пациентов с СОVID-19.





Попросив о следующей встрече, студенты пообещали прийти на нее с конкретными предложениями, сообщает БЕЛТА.





Напомним, что Лукашенко называл этих самых студентов наркоманами, проститутками и даже террористами. Так что Качанова явно противоречит своему шефу. Ну а предложения, которых ждет глава Совета республики, всего три:





1. Освобождение политзаключенных





2. Наказание виновных в насилии над мирными людьми





3. Новые президентские выборы