Без неожиданностей: Евросоюз договорился о санкциях против Лукашенко





Об этом сообщили источники Радио Свабода в Брюсселе.





В октябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация в Беларуси не улучшается, продолжаются беспрецедентные репрессии против граждан, журналистов и членов Координационного совета, и поэтому Евросоюз готовит новые санкции против официальных лиц.





"Вы хорошо знаете, что Европейский союз не признал фальсифицированные результаты президентских выборов", — сказал тогда высокий представитель ЕС по иностранным делам, обращаясь к евродепутатам на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.





"Мы ясно заявили, что Лукашенко не имеет никакой демократической легитимности. Мы не признаем его законным президентом Беларуси", — добавил Боррель