В Пуэрто-Рико вновь проголосовали за то, чтобы остров стал 51 штатом США
Жители Пуэрто-Рико в очередной раз проголосовали за то, чтобы остров в Карибском море стал 51-м штатом США. Присоединиться хотят чуть больше всех проголосовавших избирателей - 52%, пишет ABC News.
Очередь на избирательный участок
Однако это голосование юридической силы не имеет. Будет так, как решит Конгресс США.
Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Как и в других штатах США, в Пуэрто-Рико есть местная конституция, действующая с 1952 года, у его граждан с 1917 год имеется американский паспорт, но пуэрториканцы не могут выбирать президента и в Конгрессе присутствует только один их представитель, у которого ограниченное право голоса.
17:12 04/11/2020
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