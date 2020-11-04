+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Пуэрто-Рико вновь проголосовали за то, чтобы остров стал 51 штатом США

Жители Пуэрто-Рико в очередной раз проголосовали за то, чтобы остров в Карибском море стал 51-м штатом США. Присоединиться хотят чуть больше всех проголосовавших избирателей - 52%, пишет ABC News.

Очередь на избирательный участок


Однако это голосование юридической силы не имеет. Будет так, как решит Конгресс США.

Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Как и в других штатах США, в Пуэрто-Рико есть местная конституция, действующая с 1952 года, у его граждан с 1917 год имеется американский паспорт, но пуэрториканцы не могут выбирать президента и в Конгрессе присутствует только один их представитель, у которого ограниченное право голоса.
Korrespondent.net
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]