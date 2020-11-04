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«Постараюсь помогать и никому не мешать». Караева представили руководству Гродно и области

4 ноября в Гродненском облисполкоме руководству города и области представили нового помощника президента по Гродненской области Юрия Караева. На предыдущем посту министра МВД он даже перестрался.



Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник сказал на встрече, что Юрий Караев ему хорошо знаком. Они были назначены министрами в один день и познакомились во Дворце Независимости 11 июня 2019.

«С тех пор нам пришлось много взаимодействовать. Вместе переживали ситуацию с коронавирусной инфекцией. Опыт взаимодействия, который у нас есть, показывает, что мы можем эффективно и хорошо взаимодействовать на благо нашей области. Область от этого только выиграет», — сказал Владимир Караник.

Александр Лукашенко 29 октября назначил бывшего министра МВД Юрия Караева помощником президента в Гродненской области.

«Это новый этап в моей жизни, в моей службе и карьере. Несколько, признаюсь, неожиданно, но очень интересно. Очень постараюсь помогать и никому не мешать. Делать все, чтобы со мной было лучше и легче всех в силу моих способностей. Ну, а дальше посмотрим, сейчас, думаю, говорить много не надо», — сказал Юрий Караев на представлении.
Hrodna.life
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