







Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник сказал на встрече, что Юрий Караев ему хорошо знаком. Они были назначены министрами в один день и познакомились во Дворце Независимости 11 июня 2019.





«С тех пор нам пришлось много взаимодействовать. Вместе переживали ситуацию с коронавирусной инфекцией. Опыт взаимодействия, который у нас есть, показывает, что мы можем эффективно и хорошо взаимодействовать на благо нашей области. Область от этого только выиграет», — сказал Владимир Караник.





Александр Лукашенко 29 октября назначил бывшего министра МВД Юрия Караева помощником президента в Гродненской области.





«Это новый этап в моей жизни, в моей службе и карьере. Несколько, признаюсь, неожиданно, но очень интересно. Очень постараюсь помогать и никому не мешать. Делать все, чтобы со мной было лучше и легче всех в силу моих способностей. Ну, а дальше посмотрим, сейчас, думаю, говорить много не надо», — сказал Юрий Караев на представлении.