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Александр Шрамко: Лукашенко снова пытается использовать Ватикан. Ватикан согласен?

Ватикан мог купиться на конкордат и возможный визит Папы Римского в Беларусь. Но вряд ли беларусы-католики сегодня оценят подобные старания ватиканских дипломатов.

Александр Шрамко: Лукашенко снова пытается использовать Ватикан. Ватикан согласен?
Лукашенко и апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич
Вчера апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич вручил верительные грамоты Александру Лукашенко

Все СМИ обошел видеоролик, как представитель Ватикана пьет «за здравие» Лукашенко, который 31 августа не впустил в Беларусь митрополита Кондрусевича. А перед этим, во время встречи с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси, Лукашенко озвучил обвинения в адрес Тадеуша Кондрусевича: "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". 


Как это можно объяснить? «Белорусский партизан» побеседовал с православным священником Александром Шрамко.

-Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий объяснил: мол, следовали протоколу – и ничего больше.

Ватикан назначил апостольского нунция в Беларуси Анте Йозича еще в мае; если бы он приехал в Беларусь раньше, хотя бы до выборов, то не было бы такого «зашквара», как говорят. Но Анте Йозич прибыл сейчас. На острие противостояния в стране, - Ватикан сам себя загнал в ловушку: появление апостольского нунция именно сейчас выглядит как лояльность действующей власти.

И вообще вручение верительных грамот можно было сделать более скромным, если уж на то пошло, сдержанно, без совместного распития шампанского. А журналистам он сказал, что Лукашенко обещал конкордат, визит Папы Римского в Беларусь. Такое ощущение, что Ватикан покупает какие-то побрякушки: как в средние века завоеватели продавали дикарям блестящие побрякушки за золото.

Ватикан хватается за возможность приглашения Папу Римского в Беларусь (только при условии разрешения Православной церкви), что сам Лукашенко фактически называет маловероятным. Вторая замануха – конкордат, о котором речь идет уже сто лет. 

Во время нахождения под европейскими санкциями Лукашенко даже приезжал в костел, тогда официальный Минск пытался вернуться в Европу через ватиканские двери. Именно тогда Лукашенко начал заигрывать с католиками. Но как только Лукашенко вернулся в Европу, заигрывания с католиками тут же свернули, в Минске забыли все обещания, опять стали наседать на католиков и делать их врагами.
Естественно, и про конкордат забыли. 

Я ходил на одну из последних пресс-конференций Кондрусевича, где ему задавали вопрос о судьбе конкордата. Он ответил, что переговоры о конкордате ведет Ватикан, не местная церковная власть, но процесс свернут. Более того, католическая церковьобратилась к государству с просьбой заключить внутреннее соглашение, как с РПЦ, которое позволяет выстроить определенные отношения с государством, получить определенные привилегии. 

Такая возможность предусмотрена законом о свободе совести: католики там присутствуют и имеют право на «особые отношения». Им ответили: нет, на это нет политической воли. 

А теперь повторяется история давно минувших дней: опять кризис, опять Европа закрывает двери перед Лукашенко. И опять Лукашенко пытается использовать Ватикан в своих целях. 

Такие отношения мне очень напоминают «союз» с Россией: Минск просит помощи, опирается на нее, чтобы удержаться у власти, и одновременно заявляет о причастности России к белорусским событиям (то «вагнеровцы» бегают по Беларуси, то Воскресенский по телевизору рассказывает о «руке Москвы», хотя уже все агенты давным-давно сидят по тюрьмам). 

И с Ватиканом получается такая же  лукавая многовекторность.


-Лукашенко озвучил обвинения в адрес Тадеуша Кондрусевича на встрече с Митрополитом Заславским и Минским. Почему?

-Лукашенко рассматривает Православную церковь как государственную. Многие люди недоумевают, почему в Конституции Беларуси нет положения о разделении церкви и государства. Я неоднократно подчеркивал, что это настолько очевидно, что незачем включать это положение отдельно в Конституцию. 

Но, оказывается, Лукашенко еще раз подчеркнул, что церковь не может быть отделена от государства. В силу оригинального понимания государства. Он неоднократно называл православную церковь «нашей церковью», собирался ее даже реформировать, на что из Москвы ему посоветовали не лезть не в свое дело. 

Для Лукашенко «наша церковь» - это своя собственная церковь, возможно, в перспективе – это идеология с церковной окраской. Когда Лукашенко назвал самым главным храмом в стране храм всех святых, все возмутились: как так, это же обычный храм, в стране есть соборы. 

И Федор Повный объяснял: по церковным канонам – не главный, но главный – в государственном понимании. Возможно, он и ввел в уши руководителю, что надо создать в стране некий храм всех святых с захоронениями всех павших героев – в стиле православно-военного патриотизма. 

Похоже на то, что Лукашенко считает Вениамина главой всех верующих Беларуси. 
"Белорусский партизан"
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