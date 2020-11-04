В Молодечно задержали активиста Руслана Киселева. В доме обыск





Как сообщает "Региональная газета" , о том, что у Руслана планируют обыск, он сообщил в 9:30. Во дворе многоэтажки по Великому Гостинцу стоял темно-синий бус на номере АМ 0315-3. Ему позвонил старший оперуполномоченный Дмитрий Николаевич Петровский. Сообщил, что Генеральная прокуратура санкционировала обыск по месту жительства Киселева.





«Давайте увидимся, иначе мы будем ломать дверь», – сказали ему по телефону.





Киселев задал вопрос, ведется ли какое-то дело по отношению к нему. Ему ответили: «Уголовное дело, которое расследуется, засекречено».





Ему также прислали два смс-сообщения, предположительно отправленные с номера Минского управления внутренних дел.









Примерно в 10 часов начался обыск, он длился около часа. При этом присутствовал Руслан и его мать Софья. Когда в квартиру зашел друг Киселева, один из присутствующих силовиков сказал, что он из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.





Таким образом, предположительно на операции были задействованы две группы: одна на бусе из Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, вторая на серебристом Фольксвагене с сотрудниками Следственного комитета.





Софья Киселева сообщила, что из квартиры забрали ноутбук, телефон и электронные носители информации. Также ей дали прочитать постановление, согласно которому проводили обыск. Софья Киселева отметила, что там фигурировало более десяти уголовных статей, какие точно, женщина не запомнила.





– Как нам объяснили, это из-за того, что Руслан выложил на ютубе запись разговора с представителем органов внутренних дел, – сказала Киселева журналистам «Рэгіянальнай газеты».





Матери сказали, что Руслана отвезут в Центральный аппарат Следственного комитета, который находится в Минске. Контакт для связи оставили следователя следственной группы Главного следственного управления Следственного комитета подполковника юстиции Гончарика.