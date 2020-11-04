— То, что для нас выглядит насилием, кровью, сломанными жизнями, безумными заявлениями и поступками, для коллег Лукашенко, как во Дворце независимости, так и в Кремле, — это просто плохо сделанная работа.





У Лукашенко есть работа — держать политическую стабильность и собственную несменяемость. За эту способность его поддерживают (в Кремле), терпят ложь, снабжают кредитами, даже сдают в лизинг собственных пропагандистов и пугают военным вторжением.





Потому что родственный режим, персоналистский авторитаризм с четвертьвековой несменяемостью должен жить, иначе пример больно плохой, — отметил Кац.





По его мнению, власти России, которые поддерживают Лукашенко, сейчас недовольны «результатами его работы». Каждые выходные продолжают приходить новости о протестах, по будням проходят забастовки и пикеты, марши пенсионеров и студентов.





— Насилие — не самоцель, это инструмент. При помощи него плохие новости из Беларуси должны были закончиться. А они не закончились. То есть, с точки зрения внешнего партнера, Лукашенко — не кровавый тиран, а неумелый, утративший былую хватку неудачник. Политическими методами проблема не только не решается, но даже оставлены всякие попытки решить ее таким образом. Того, уверенного в себе, в полной поддержке народных масс харизматичного лидера больше не существует! — заявил политолог.





Он считает, что Лукашенко, убедившись в том, что его «инструмент насилия» не работает, вынужден прибегнуть к симуляции эскалации насилия. Именно поэтому в его речи появились нетипичные угрозы:





— У насильственного решения есть проблема и именно в нее сейчас все и уперлось. Насилие нуждается в эскалации. Если эскалацию нельзя осуществить, если вы дошли до того уровня, когда дальше только стрельба боевыми, а она невозможна, ее нужно симулировать.





Это делается разными методами. Пропагандистским запугиванием, когда перед каждым воскресным митингом мы слышим новые угрозы «руки поотрывать», «пленных не брать». Перфомансами с боевой техникой, когда прямо по центру Минска ездит техника с пулеметом на крыше, не для того, чтобы из него стрелять, а для того, чтобы все увидели и не вышли.





Возрождением так называемых дружинников, отрядов добровольных помощников милиции и ОМОНу, вступление в которые сейчас активно рекламируют во всех государственных СМИ.





Но надо понимать, что все это — запугивание, дружинники, бронетранспортеры — рождаются по одной причине: автократу приходится имитировать активную деятельность.





Он не решает задачу: насилие есть, а угасания протестов нет. Все это видят. Союзники внутри все больше теряют надежду на сбережение автократа, снаружи недовольны тем, что он не справляется со своими обязанностями.





Если задачу нельзя решить, нужно хотя бы показать, что ты старался. А старание можно показать только насилием, потому что другие возможности исчерпаны.





Но насилие требует эскалации. Зазор на эскалацию исчерпан, тогда нужно хотя бы изображать эскалацию. Отсюда все эти заявления, одно страшнее другого, которые не имеют никакого отражения в реальности, — объяснил политолог.





Максим Кац советует белорусам не поддаваться на «имитацию насилия» и ни в коем случае не прекращать протесты:





— Только при одном сценарии Лукашенко может продержаться еще какое-то длительное время: если люди испугаются, поверят в то, что перемены невозможны, что вокруг все устали, и перестанут шатать диктатуру по воскресеньям и во все прочие дни. Но пока этого не происходит, несмотря на все принимаемые усилия. Белорусы крутые!