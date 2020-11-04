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«К Конституции отношения не имеет» — Депутат Гайдукевич отверг обвинения Координационного совета

Депутат белорусского парламента, глава партии ЛДПБ и доверенное лицо Александра Лукашенко на прошедших выборах президента, Олег Гайдукевич заявил, что то, что опубликовали представители КС под видом проекта изменений Констиутции, могло быть частью каких-то отдельных предложений, а не проектом.


«Парламент должен первым получать проект Конституции от, например, Конституционного суда. Плюс, работает же парламентская Комиссия, в ней тоже пока нет никакого проекта. Мой прогноз, что проект Конституции появится в конце ноября-декабре, он будет основан на тех предложениях, которые парламент и депутаты получили от граждан и том, что напишут специалисты в конституционном праве. То, что появилось в интернете, не имеет отношения к реальному проекту Конституции, потому что его пока нет, сейчас идет сбор предложений. Пока мы можем говорить лишь о мнении разных политических сил, а не о проекте, который выносится на общенациональное обсуждение. Более того, появление проекта — не окончание, а начало дискуссии», — передает слова депутата tut.by.

Напомним, что вчера в Координационном совете заявили, что получили проект поправок в Конституцию, которые готовят официальные власти. «Очевидно это не все изменения, это не окончательный текст, но мы считаем необходимым опубличить этот документ в сопровождении с комментариями наших юристов», — говорится в заявлении КС.

На данный момент официальной информации, какие поправки власти предлагают внести в Конституцию, нет.
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